Известная украинская певица Камалия рассказала о том, как в Киеве провели в последний путь легендарного хореографа Григория Чапкиса

Как известно, знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» ушел из жизни в возрасте 91 года 13 июня. В последний путь его провели в Киеве 18 июня. Церемония прощания проходила в Национальной филармонии Украины в Киеве. На нее пришли не только родные, но и многочисленные друзья и коллеги Чапкиса.

Среди них оказалась и Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины. Как пишет Politeka.net, об этом звезда рассказала в своем Инстаграм.

«Сегодня провели в последний путь Великого человека Григория Николаевича Чапкиса… Он был настоящим «человеком-солнце», который согревал, объединял. Сколько же с ним связано самых тёплых воспоминаний…», - написала артистка.

Она рассказала, что в свое время сразу после свадьбы со своим возлюбленным, миллиардером Мухаммадом Захуром им предстояло станцевать на венском балу. Им удалось исполнить идеальный вальс именно благодаря урокам Чапкиса.

Камалия также поделилась снимком с дня рождения певицы Натальи Могилевской, который состоялся 10 месяцев назад. На фото Чапкис учит звездных гостей танцевать.

«Маэстро устроил мастер-класс и мы, молодые, еле успевали за ним. Мы были уверены, что отметим столетний юбилей Чапкиса и он конечно же будет танцевать. Жаль, что на Земле не живут вечно. Вечная память Великому человеку!», - подытожила звезда.

Напомним, редкие кадры с Чапкисом в компании Могилевской и Поляковой покорили Сеть: "За ним не успевали".

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