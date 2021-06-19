На Киевщине поезд насмерть сбил ребенка
Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили на Facebook-страничке полиции области.
Инцидент произошел в пятницу, 18 июня.
"13-летний подросток забрался на железнодорожный мост в Ирпене чтобы сделать фото. Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов", - сообщили в полиции.
Инцидент произошел в пятницу, 18 июня.
"13-летний подросток забрался на железнодорожный мост в Ирпене чтобы сделать фото. Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов", - сообщили в полиции.
Мальчик скончался на месте - полученные им травмы были несовместимы с жизнью.
Ранее мы сообщали, что в Херсоне произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.
Как сообщили очевидцы, водитель в неадекватном состоянии мчался и влетел в остановку, где стояло около 10 человек. Случайно мимо проезжала машина скорой помощи, которую удалось остановить и девушке оказали первую помощь и увезли в больницу.
Столкновение было настолько сильным, что пострадавшая отлетела на несколько метров.
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