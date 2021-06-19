На Киевщине поезд насмерть сбил ребенка

Мальчик скончался на месте - полученные им травмы были несовместимы с жизнью.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.

Как сообщили очевидцы, водитель в неадекватном состоянии мчался и влетел в остановку, где стояло около 10 человек. Случайно мимо проезжала машина скорой помощи, которую удалось остановить и девушке оказали первую помощь и увезли в больницу.

Столкновение было настолько сильным, что пострадавшая отлетела на несколько метров.

Напомним, жуткая авария произошла в Днепре, кадры с места ДТП: движение парализовано

Как сообщала Politeka, ЧП на железной дороге: людей вырезают из искореженного авто, кадры жуткой аварии