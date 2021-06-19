В Киеве пострадавшая в ДТП молодая девушка удивила поведением
Как передает Politeka.net, кадры и подробности сообщили в паблике "Киев оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Предположительно, девушку сбил автомобиль, в результате чего она получила несколько травм. Вместо того, чтобы спокойно дожидаться медиков и правоохранителей, она вышла в прямой эфир в соцсетях.
Сначала говорит, что с ней "все хорошо", а потом жалуется, что очень сильно болит нога. В то же время мужской голос за кадром говорит, что у нее "сильно ободран локоть и нога сломана".
Судя по кадрам, также девушка получила травму головы - по лбу у нее стекала струйка крови.
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Большинство пользователей соцсетей не оценили такой поступок девушки.
"Вопрос, ее сбили или она сама бросилась из-за контента?", "Может специально под машину прыгнула?", "К чему катится мир", - писали в комментариях под постом.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.