Поставщики выдадут в июле новые предложения по стоимости газа

При этом изменения тарифов коснутся только тех семей, которые остались с месячными контрактами, пишет "Обозреватель". Сезонные колебания не затронут потребителей с годовыми контрактами и, следовательно, фиксированой ценой на газ.

Прогнозы экспертов насчет того, как сильно изменятся тарифы, в сторону увеличения или уменьшения, разнятся.

К примеру, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев считает, что газ может незначительно подорожать. Главная причина – рост цен на голубое топливо на европейском рынке. Еще одна из причин заключается в том, что Россия искусственно ограничивает поставки газа в ЕС, чтобы удерживать высокую цену.

В то же время глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко наоборот считает, что голубое топливо в июле может незначительно подешеветь. По его словам, "все будет зависеть от Минэнерго". Ранее разрабатывался вариант снижения тарифа на 1 грн за кубометр. Сейчас в Министерстве поговаривают о том, что нужно придерживаться европейских цен. При этом на сильное понижение тарифа надеяться не стоит.

"Сейчас я не вижу оснований, чтобы значительно снижались цены. Да, будет более низкий тариф, но сделают его временно, может, на месяц", – заявил Попенко.

Ранее мы рассказывали, что с 10 июня украинцы начнут получать по три платежки за газ. Кроме квитанций за потребленный газ и содержание инфраструктуры, будет еще и третья - плата за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Напомним, новые тарифы на газ в Украине, как вырастут суммы в платежках: «Достигли рекордных показателей»

Как сообщала Politeka, украинцев лишат субсидий и соцпомощи под новым предлогом: что задумали в Раде.

Также Politeka писала, что оплата за газ будет по-новому, появится третья платежка: за что еще придется раскошелиться украинцам