Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук появилась в нежном образе

Артистка каждый раз радует своих поклонников красивыми образами, передает Politeka.net. В этот раз Марта опубликовала фото в Инстаграм, на котором позировала, прикрывшись цветами.

Звезда закинула свои пышные локоны на бок и нежно улыбалась. Свою красоту она подчеркнула макияжем с акцентом на глаза.

"Какое счастье работать с профессионалами вашего уровня 🤍 Спасибо 🕊", - написала Адамчук, отметив несколько имен.

За 10 часов публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Красотка!!!!😍😍", "Ты всё равно для меня белая пушистая кошечка 🐾", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Волшебная ❤️", "Элегантность красивой и счастливой женщины", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук с юных лет занимается музыкой. Помимо того, что звезда снимается в "Женском квартале", она также развивает свое творчество - пишет песни и снимает клипы.

Также красотка поделилась, что обожает танцевать.

"Танцы делают из девушки девушку: меняется осанка, походка, ты учишься взаимодействовать с партнером, что также понадобится в жизни", - поделилась певица в одном из интервью.

По словам артистки, она детства также занималась танцами, и даже подумывала стать хореографом. Однако Марта росла в селе, где не было возможности профессионально учиться бальным танцам, поэтому пение встало на первое место.

Напомним, что брюнетка из "Женского квартала" покорила нежным образом, в Сети оценили: "Великолепно".

Как сообщала Politeka, звезда "Женского квартала" Адамчук заворожила лучезарной улыбкой: "Способна топить ледники".

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