Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук появилась в нежном образе
Артистка каждый раз радует своих поклонников красивыми образами, передает Politeka.net. В этот раз Марта опубликовала фото в Инстаграм, на котором позировала, прикрывшись цветами.
Звезда закинула свои пышные локоны на бок и нежно улыбалась. Свою красоту она подчеркнула макияжем с акцентом на глаза.
"Какое счастье работать с профессионалами вашего уровня 🤍 Спасибо 🕊", - написала Адамчук, отметив несколько имен.
За 10 часов публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
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"Красотка!!!!😍😍", "Ты всё равно для меня белая пушистая кошечка 🐾", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Волшебная ❤️", "Элегантность красивой и счастливой женщины", - написали пользователи сети.
Напомним, Марта Адамчук с юных лет занимается музыкой. Помимо того, что звезда снимается в "Женском квартале", она также развивает свое творчество - пишет песни и снимает клипы.
Также красотка поделилась, что обожает танцевать.
"Танцы делают из девушки девушку: меняется осанка, походка, ты учишься взаимодействовать с партнером, что также понадобится в жизни", - поделилась певица в одном из интервью.
По словам артистки, она детства также занималась танцами, и даже подумывала стать хореографом. Однако Марта росла в селе, где не было возможности профессионально учиться бальным танцам, поэтому пение встало на первое место.
Напомним, что брюнетка из "Женского квартала" покорила нежным образом, в Сети оценили: "Великолепно".
Как сообщала Politeka, звезда "Женского квартала" Адамчук заворожила лучезарной улыбкой: "Способна топить ледники".
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