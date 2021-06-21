Несколько дней назад в ДТП погибла 21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган, стали известны подробности происшествия

Екатерина Долган была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером многочисленных соревнований и Чемпионатов Украины. В сентябре прошлого года девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере - за 5 часов она преодолела 51 км без перерыва на отдых.

О гибели украинской спортсменки сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова в своем Фейсбуке.

ДТП произошло 19 июня на трассе Киев – Прилуки. Девушка ехала домой после участия в киевском ультрамарафоне. По предварительным данным, Екатерина заснула за рулем.

На сайте Фокус сообщается, что неуправляемая машина врезалась в деревянную доску. Последняя пробила лобовое стекло, что стало причиной гибели Долган.

Известно, что Екатерина училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания. Серьезно легкой атлетикой девушка увлеклась в 16 лет.

Люди в сети выражают свои соболезнования родным и близким.

"Еще одно напоминание, что жить нужно так, как сегодня твой последний день ...", "Боже, дай силы родителям ((", "Господи что за дни ... забирают лучших", "Это очень большое горе, потеря ребенка. Сочувствую родным и близким", "Соболезнования и сил вам выдержать такое горе...", - написали пользователи сети.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, рекордсменка Украины трагически погибла в ДТП в 21 год: "Впереди была еще вся жизнь"

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.