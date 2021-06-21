Под Киевом на Троицу погибли три человека во время купания

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На Киевском водохранилище спасатели одного ребенка четырех лет вытащили местные жители, он умер, когда проводили реанимационные мероприятия в машине скорой помощи.

Тела взрослого и второго ребенка нашли во время спасательной операции.

Также на Троицу в Фастовском районе на реке Каменка перевернулась лодка, где находились восемь человек.

К сожалению, один из них не сумел добраться до берега.

Поисками тела занимались пять спасателей.

Недавно мы писали, что ушла из жизни молодая украинская спортсменка, которая подавала большие надежды

В субботу, 19 июня, в ДТП погибла Екатерина Долган – 21 летняя рекордсменка Национального реестра рекордов Украины.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Еще два дня она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний. Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю - "Бегущая по Солнцу". Легкого бега тебе в вечность, девочка", - написала Ветрова.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.