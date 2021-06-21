Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя у водоема
Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина стала известной среди украинцев благодаря студии "Квартал 95". Красотка обожает растяжки, а также практикует танцы у пилона. Не забывает девушка и о социальных сетях, где делится интересным контентом.
На фото, которое Екатерина опубликовала в Инстаграм, девушка позировала в приталенном платье. Красотка гуляла у водоема, а для фотосессии взяла еще и торшер. На других фото Никитина даже зашла в воду, впечатляя идеальными формами.
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(с) СесилияАхерн
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А ведь правда, мы всегда в гонке.
В гонке за лучшей жизнью, лучшим событием, лучшим результатом…
Совсем упуская то, что ты уже имеешь. Всегда всего мало….
Не задумываясь, что три гола назад у тебя и этого не было…
В этой гонке мы забываем ЖИТЬ.
ПРОСТО ЖИТЬ. Здесь и сейчас.
Притормози немного, просто посмотри вокруг, сделай выдох, и с чувством благодарности продолжай двигаться вперёд, но чуть медленнее. Что б успеть насладится сегодняшним днём", - написала Никитина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"А торшер включить то забыла", "какой шикарный бампер у этой модели авто, прямо загляденье", "Ох, на эту тему можно много чего сказать", "третья фотка прям нереальная!!!!".
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