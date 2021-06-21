14-летняя школьница загадочно пропала

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Юлия Продан 2007 года рождения, ушла из дома 18 июня на встречу с подругой и исчезла.

Как выяснилось, ее подруга сейчас также отсутствует по месту жительства. Родители девочки обратились в полицию.



Приметы: на вид 15 лет, рост 156-157 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы до плеч окрашены в светлый цвет.

Если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении Юли , позвоните по номеру "102".

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Сначала на краю моста ее пытались удержать очевидцы, но девушка сопротивлялась и упала в воду.

Без сознания ее вытащили на катер отдыхающие, уже на берегу вместе с полицейскими ей оказывали первую помощь.

Сотрудники патрульной полиции остановили скорую, которая проезжала мимо.

К счастью, девушку удалось спасти. Ее экстренно госпитализировали в больницу, где они пришла в себя.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

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