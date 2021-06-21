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В подвале жилого дома обнаружили тело 16-летнего подростка. Об этом сообщает Телеграм-канал "Оповещения гражданской защиты", передает Politeka.net.
Так, 19 июня около 19:40 поступило сообщение о том, что по ул. Кульпарковской, 93, в жилом комплексе "Парус Сити", в подвальном помещении был поражен электротоком местный житель 2005 года рождения.
Выяснилось, что из-за дождя в подвале собралась вода. Возможно, рядом был незаземленный провод, что и привело к трагическим последствиям.
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Напомним, первая помощь при поражении током:
- обеспечьте свою безопасность. Наденьте сухие перчатки (резиновые, шерстяные, кожаные и т.п.), резиновые сапоги. По возможности отключите источник тока. При подходе к пострадавшему по земле идите мелкими, не более 10 см, шагами.
- Сбросьте с пострадавшего провод сухим токонепроводящим предметом (палка, пластик). Оттащите пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением.
- Вызовите «скорую помощь».
Напомним, из-за прошедших накануне ливней в Западной Украине затопило десятки населенных пунктов. Больше всего пострадала Черновицкая область. По состоянию на утро 21 июня уровень воды постепенно снижается, но в то же время много домов остаются подтопленными. По данным спасателей, во власти стихии еще 29 жилых домов и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остаются без электроснабжения с. Викно Черновицкого региона.
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