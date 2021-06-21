Жуткий инцидент произошел во Львове в одной из новостроек

В подвале жилого дома обнаружили тело 16-летнего подростка. Об этом сообщает Телеграм-канал "Оповещения гражданской защиты", передает Politeka.net.

Так, 19 июня около 19:40 поступило сообщение о том, что по ул. Кульпарковской, 93, в жилом комплексе "Парус Сити", в подвальном помещении был поражен электротоком местный житель 2005 года рождения.

Выяснилось, что из-за дождя в подвале собралась вода. Возможно, рядом был незаземленный провод, что и привело к трагическим последствиям.

Подросток скончался до приезда "скорой". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, первая помощь при поражении током:

обеспечьте свою безопасность. Наденьте сухие перчатки (резиновые, шерстяные, кожаные и т.п.), резиновые сапоги. По возможности отключите источник тока. При подходе к пострадавшему по земле идите мелкими, не более 10 см, шагами.

Сбросьте с пострадавшего провод сухим токонепроводящим предметом (палка, пластик). Оттащите пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением.

Вызовите «скорую помощь».

Напомним, из-за прошедших накануне ливней в Западной Украине затопило десятки населенных пунктов. Больше всего пострадала Черновицкая область. По состоянию на утро 21 июня уровень воды постепенно снижается, но в то же время много домов остаются подтопленными. По данным спасателей, во власти стихии еще 29 жилых домов и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остаются без электроснабжения с. Викно Черновицкого региона.

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