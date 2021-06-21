На столичном Подоле произошла массовая драка

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

На Контрактовой площади примерно десять человек устроили драку. Сперва сцепились два человека, а потом к ним подтянулись друзья.

Рядом находились свидетели происходящего, которые кричали и пытались остановить драку.

Ранее мы писали, что под Киевом на Троицу погибли три человека во время купания

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На Киевском водохранилище спасатели одного ребенка четырех лет вытащили местные жители, он умер, когда проводили реанимационные мероприятия в машине скорой помощи.

Тела взрослого и второго ребенка нашли во время спасательной операции.

Также на Троицу в Фастовском районе на реке Каменка перевернулась лодка, где находились восемь человек.

К сожалению, один из них не сумел добраться до берега.

Поисками тела занимались пять спасателей.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.