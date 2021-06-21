Двое маленьких киевлян выпали из окон

Об этом сообщает "Вартові Еспресо".

В воскресенье, 20 июня, в Святошинском районе Киева двухлетний малыш выпал из окна 9-го этажа. Дома за ребенком должны были смотреть бабушка с дедушкой. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В этот же день уже другой двухлетний ребенок опрокинулся на москитную сетку и выпал из окна, к счастью, он выжил и находится сейчас в больнице.

Полиция изучает оба несчастных случая, открыты уголовные дела.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На Киевском водохранилище спасатели одного ребенка четырех лет вытащили местные жители, он умер, когда проводили реанимационные мероприятия в машине скорой помощи.

Тела взрослого и второго ребенка нашли во время спасательной операции.

Также на Троицу в Фастовском районе на реке Каменка перевернулась лодка, где находились восемь человек.

К сожалению, один из них не сумел добраться до берега.

Поисками тела занимались пять спасателей.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

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