Отдых в гостиничном комплексе закончился срочной госпитализацией

За два дня, 19 и 20 июня, десять человек пожаловались на ухудшение самочувствия после посещения гостиницы в с. Дубрава Богородчанского района Ивано-Франковской области. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Первые два пострадавших очутились на больничной койке 19 июня с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. На следующий день число жертв опасного недуга выросло. На сегодня, выявлено 10 заболевших человек. Количество лиц, которые присутствовали в развлекательном заведении, уточняется.

Известно, что все пострадавшие употребляли пищу в гостиничном комплексе. Состояние здоровья людей - средней степени тяжести. Среди них четверо несовершеннолетних (17 лет) и двое 18-летних украинца.

Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, недавно произошла масштабная вспышка кишечной инфекции в Харькове. Еще 16 июня люди начали обращаться к медикам с жалобами на плохое самочувствие. Заболевшие связывали свое состояние с употреблением готовых блюд в одном из местных ресторанов. По состоянию на утро 19 июня, госпитализировано уже 67 человек, 14 из них - дети.

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