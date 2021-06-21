Люди требуют для него самого сурового наказания

В Днепропетровской области нашли мертвой 15-летнюю девочку, которая 14 июня не вернулась домой

Ее искали полицейские, военные, нацгвардейцы и волонтеры, а 19 июня к телу ребенка привел служебный пес.

Известно, что на теле ребенка обнаружили следы насильственной смерти.

Подозреваемый в убийстве Анастасии Карнаух якобы завел страницу в соцсети, где публично оправдался, передает "Информатор".

Подросток назвал убийство случайностью и попросил прощение у родителей девочки. В комментариях люди требуют для него самого сурового наказания.

Как сообщает издание, 15-летнего подозреваемого в убийстве Анастасии Карнаух арестовали на 35 дней, ему инкриминируют умышленное убийство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Недавно мы писали, что в Днепре девушка прыгнула с моста

Сначала на краю моста ее пытались удержать очевидцы, но девушка сопротивлялась и упала в воду.

Без сознания ее вытащили на катер отдыхающие, уже на берегу вместе с полицейскими ей оказывали первую помощь.

Сотрудники патрульной полиции остановили скорую, которая проезжала мимо.

К счастью, девушку удалось спасти. Ее экстренно госпитализировали в больницу, где они пришла в себя.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.