Умер Бывший гитарист группы «Тату» и основатель музыкального коллектива I.F.K. Максим Галстьян

Об этом сообщается на страничке коллектива в соцсети.

«Сегодня ночью не стало Макса. Основатель и сердце IFK, связавший с этой группой всю свою жизнь. Талантливейший музыкант, композитор, гитарист, автор текстов и продюсер», — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти не сообщается.

Однако музыкант Роман Хомутский на своей странице так прокомментировал известие о смерти гитариста: «Живите здесь и сейчас, никаких "потом". Но берегите себя, друзья. Не игнорируйте болезненные симптомы, мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых».

Максим Галстьян основал группы I.F.K. в 1994 году. Музыканты одними из первых в России начали играть в жанре альтернативного рока. Галстьян выступал с группой «Тату» на «Евровидении» в 2003 году, когда Россия заняла второе место с песней «Не верь, не бойся, не проси».

В 2011 году Максим Галстьян создал еще один проект, который назывался LaScala.

В начале 90-х он познакомился с телеведущей Туттой Ларсен. Пара поженилась, но в 2000 году они развелись.

В Интернете поднялась волна скорби.

«Жаль, уходят люди...», «Покойся с миром», - пишут в Сети.

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