Сын известного советского музыканта повторил трагическую участь своего отца

Как передает Politeka.net, в Москве погиб сын известного музыканта и поэта Александра Башлачева. Известно, что Егор Башлачев был инвалидом второй группы. После смерти матери в 2018 году он проживал с опекуном. Мужчина стоял на учете и проходил лечение в психиатрической клинике.

Тело 32-летнего мужчины нашли под окнами его квартиры. Предсмертной записки Егор не оставил. Отметим, что его отец погиб в Ленинграде в начале 1988 года в возрасте 27 лет. Он тоже выпал из окна. Точные причины смерти музыканта установлены не были, но его близкие говорили, что в последние годы жизни он был одинок и замкнут. Кроме этого, мужчина переживал творческий кризис.

Примечательно, что Егор Башлачев родился уже после смерти отца. Его мать — Анастасия Рахлина была гражданской женой музыканта. Сама Рахлина умерла несколько лет назад после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Известно, что у Башлачева был еще один сын, который умер в младенчестве.

Александр Башлачев был очень популярен в среде представителей советского андеграунда. Он входил в Ленинградский рок-клуб, был очень близок с музыкантами того времени.

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