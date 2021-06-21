Отдых украинцев на Киевском водохранилище оказался под угрозой из-за экологической катастрофы

Многие киевляне любят выезжать на отдых к ближайшему водохранилищу, которое еще называют Киевским морем. Однако, теперь спокойный отдых там оказался под угрозой. Как рассказал в своем Фейсбук Данила Сазонов, берег водохранилища, а также мелководье самого водоема оказались заполнены мертвой рыбой.

«Экологическая катастрофа на Киевском водохранилище. Только что приехали с КВХ. ВЕСЬ правый берег от дамбы ГЭС и километра на три выше Межигорья (выше просто не плавали) усыпан мертвым судаком. На прибрежных отмелях дохлые рыбины 2-3 кг весом висят вверх хвостами», - написал свидетель ЧП.

Он подчеркнул, что насчитывал до трех мертвых рыб на метр берега.

«Количество погибшей рыбы, даже приблизительно, не поддается оценке…Смрад от тухлятины просто адский по всему берегу», - написал украинец.

Он также поделился фотографиями, на которых можно увидеть, что творится на берегу водохранилища.

Точные причины такого массового мора рыбы пока неизвестны. Однако, с учетом старта купального сезона, его последствия могут быть крайне опасными.

Отметим, что ранее под Киевом в реке Недра местные жители выявили локальную экокатастрофу. На берегу и в воде обнаружили множество мертвой рыбы, сама вода приобрела странный коричневый цвет, а трупный запах чувствуется за километр.

Напомним, река превратилась в коричневую жижу, вонь чувствуется за километр: кадры катастрофы под Киевом.

Как сообщала Politeka, берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.

Также Politeka писала, что экологическая катастрофа назревает в Затоке: жители показали дохлую рыбу на берегу, видео.