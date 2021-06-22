Ребенок погиб при нападении медведя на туристов

Медведь напал на группу туристов в российском национальном парке "Ергаки", площадью 342 тысячи гектар. Он расположен в Красноярском крае.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство России по чрезвычайным ситуациям.

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В результате ЧП погиб 16-летний подросток, еще один человек пострадал. Погибший при нападении медведя подросток в красноярском парке работал шерпом, то есть помощником, который за вознаграждение помогает туристам в походах.

Уточняется, что подросток доставлял продукты в туристический лагерь. Он ушел из лагеря около 11:00 и пропал. Вечером около 20:00 его отправились искать двое взрослых, которые и обнаружили медведя. Хищник к этому времени уже разодрал мальчика и сидел около его тела.

Медведь также набросился на одного мужчину, но ему удалось ранить хищника ножом. У мужчины после встречи с медведем остались ссадины и царапины. Медведя застрелили сотрудники парка.

Отмечается, что на данный момент туристов выводят из маршрута. Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку по факту нападения животного на людей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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