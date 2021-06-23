Известная украинская фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала очаровательное фото с дочкой и рассказала о ее марафоне по уходу за волосами

Как сообщает Politeka.net, популярная фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным летним фото с дочкой, а в подписи к нему рассказала о марафоне по уходу за волосами.

На новом фото Анита с дочкой на руках запечатлена на фоне бескрайнего голубого неба, соя на красивом пляже у самой воды. Перед камерой она появилась в интересном наряде – на ней светлое короткое платье и длинная пестрая накидка. Дочка звезды позирует в милом платье под цвет маминой накидки. Волосы обеих девочек распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице полная безмятежность.

В подписи к публикации Луценко рассказала о своем марафоне по уходу за волосами, отметив, что получила множество благодарностей, а также отметила, что готовит второй такой марафон. "Я получила миллиард благодарностей от вас за помощь @lena_barly в создании Первого марафона о волосах и миллион спасибо за ваши новые отношения с волосами! Теперь ко мне подходят сказать спасибо не только за #14днейбезсладкого, а и за #10днеймарафонволосы – как точку входа в новую жизнь! Я безумно рада!", - написала Анита.

Напомним, Покинувшая Украину тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко соблазнила ножками в задранной юбке: "Стиляга".

Как сообщала Politeka, Как тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко выглядела до популярности, фото поражает: "Оказывается, она была...".

Также Politeka писала, Тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко нагнулась вперед, блеснув сокровищем в декольте: "Немного вульгарно".