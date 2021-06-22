Здоровенный мужчина напал на парня и жестоко с ним поступил

В Киеве в районе жилого массива бритоголовый мужчина жестоко избил молодого парня из-за нестандартной внешности. Он проследил за парнем к подьезду.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Киев Оперативный.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте имени Петра Григоренко - киевский жилой массив Позняки.

В сообщении под видео указали, что мужчина начал приставать к парню еще возле подъезда. Он зашел вместе с пострадавшим внутрь, а затем в холле возле лифта его избил. Причиной нападения была нестандартная внешность киевлянина, которая неугодила прохожему мужчине.

"Уже вроде и не Средневековье, а мракобесие до сих пор процветает. Ну и чтобы другие также понимали, какие удивительные существа живут рядом с нами. Мужчина вдвое старше парня, больше и сильнее – и такое себе позволяет ", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, парень довольно сильно пострадал. Он обратился к правоохранителям за помощью. Пострадавший написал на нападающего заявление в полицию. Однако полицейские пока не нашли нападающего. Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.

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