Здоровенный мужчина напал на парня и жестоко с ним поступил
В Киеве в районе жилого массива бритоголовый мужчина жестоко избил молодого парня из-за нестандартной внешности. Он проследил за парнем к подьезду.
Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Киев Оперативный.
Уточняется, что инцидент произошел на проспекте имени Петра Григоренко - киевский жилой массив Позняки.
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В сообщении под видео указали, что мужчина начал приставать к парню еще возле подъезда. Он зашел вместе с пострадавшим внутрь, а затем в холле возле лифта его избил. Причиной нападения была нестандартная внешность киевлянина, которая неугодила прохожему мужчине.
"Уже вроде и не Средневековье, а мракобесие до сих пор процветает. Ну и чтобы другие также понимали, какие удивительные существа живут рядом с нами. Мужчина вдвое старше парня, больше и сильнее – и такое себе позволяет ", – говорится в сообщении.
По словам очевидцев, парень довольно сильно пострадал. Он обратился к правоохранителям за помощью. Пострадавший написал на нападающего заявление в полицию. Однако полицейские пока не нашли нападающего. Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.