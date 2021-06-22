На Волыни оборвалась жизнь 15-летней девочки

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Трагедия произошла 21 июня на озере Свитязь.

"Во время купания потерпевшая с подругой отплыли на расстояние около 50 метров. Там по неизвестным причинам девушки начали тонуть и звать о помощи. Одну из подруг вытащили из воды. Тело другой обнаружили впоследствии в озере", - сообщили в полиции.

скорая помощь, врачи

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По предварительной информации, девочка не умела плавать.

Ранее мы сообщали, что на Харьковщине произошла трагедия с детьми на воде.

К правоохранителям обратился житель села Колонтаев, сообщив, что заметил тела детей в водоеме.

Погибшими оказались 14 и 16-летние местные жители. На берегу нашли их велосипеды, телефоны и одежду.
Произошедшее квалифицировали как несчастный случай.