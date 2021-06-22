На Волыни оборвалась жизнь 15-летней девочки
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Трагедия произошла 21 июня на озере Свитязь.
"Во время купания потерпевшая с подругой отплыли на расстояние около 50 метров. Там по неизвестным причинам девушки начали тонуть и звать о помощи. Одну из подруг вытащили из воды. Тело другой обнаружили впоследствии в озере", - сообщили в полиции.
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По предварительной информации, девочка не умела плавать.
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