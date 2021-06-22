Врачи за нее боролись изо всех сил

Девочку пришлось срочно госпитализировать в ближайшую реанимацию

15-летняя школьница напилась суррогатного алкоголя, в результате чего потеряла сознание в доме. Это произошло в городе Бучач Тернопольской области.

Об этом сообщает местное издание "Погляд".

Уточняется, что около 22:00 часов в реанимационное отделение КНП "Бучачская городская больница" была доставлена 15-летняя местная жительница. Девушка сейчас находилась в состоянии острого энтерального отравления суррогатами алкоголя и без сознания.

Врачи сражались за ее жизнь и оперативно оказали помощь 15-летней школьницы, которая попала в реанимацию. Врачи уверяют, что сейчас ее жизни ничего не угрожает и она вскоре придет в себя.

Также ранее сообщалось, что в общежитии колледжа технологий и бизнеса в Ивано-Франковске студенты отравились неизвестным веществом. В итоге в больницу госпитализировали 8 детей, трое пострадавших попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Уточняется, что инцидент произошел по улице Коновальца, 142. Из-за резкого запаха неизвестного вещества персонал вывел из общежития всех детей и разместил их на первом этаже помещений колледжа. На место вызвали скорую, спасателей и правоохранителей.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.



