Девочку пришлось срочно госпитализировать в ближайшую реанимацию
15-летняя школьница напилась суррогатного алкоголя, в результате чего потеряла сознание в доме. Это произошло в городе Бучач Тернопольской области.
Об этом сообщает местное издание "Погляд".
Уточняется, что около 22:00 часов в реанимационное отделение КНП "Бучачская городская больница" была доставлена 15-летняя местная жительница. Девушка сейчас находилась в состоянии острого энтерального отравления суррогатами алкоголя и без сознания.
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Врачи сражались за ее жизнь и оперативно оказали помощь 15-летней школьницы, которая попала в реанимацию. Врачи уверяют, что сейчас ее жизни ничего не угрожает и она вскоре придет в себя.
Также ранее сообщалось, что в общежитии колледжа технологий и бизнеса в Ивано-Франковске студенты отравились неизвестным веществом. В итоге в больницу госпитализировали 8 детей, трое пострадавших попали в реанимацию в тяжелом состоянии.
Уточняется, что инцидент произошел по улице Коновальца, 142. Из-за резкого запаха неизвестного вещества персонал вывел из общежития всех детей и разместил их на первом этаже помещений колледжа. На место вызвали скорую, спасателей и правоохранителей.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.