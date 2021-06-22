Ранее мы сообщали, что на Житомирщине преступник ограбил больного пенсионера.
Пожилой мужчина направлялся домой и вдруг ему стало плохо. Дедушка попросил довести его прохожему, которому даже пообещал заплатить. Увидев кошелек старика, "помощник" выхватил его и скрылся.
У 86-летнего пенсионера при себе было 3500 гривен.
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Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.
Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.
Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".