На Волыни женщину обманули на кругленькую сумму
Как передает Politeka.net, подробности махинации сообщили на Facebook-страничке Ковельского районного управления полиции ГУНП в Волынской области.
К правоохранителям обратилась 62-летняя женщина, которая сообщила, что стала жертвой обмана в интернете.
Пострадавшая хотела заказать средство ухода за волосами, но купить шампунь у нее не получвилось. После заполнения фишингового сообщение, лишилась средств на сумму почти 43500 гривен.

В полиции устанавливают личность, причастное к совершению данного преступления и рекомендует не совершать платежные операции, которые вам не понятны.

Ранее мы сообщали, что на Житомирщине преступник ограбил больного пенсионера.

Пожилой мужчина направлялся домой и вдруг ему стало плохо. Дедушка попросил довести его прохожему, которому даже пообещал заплатить. Увидев кошелек старика, "помощник" выхватил его и скрылся.

полиция, полиция Украины

У 86-летнего пенсионера при себе было 3500 гривен.

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