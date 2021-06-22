В полиции устанавливают личность, причастное к совершению данного преступления и рекомендует не совершать платежные операции, которые вам не понятны.

Ранее мы сообщали, что на Житомирщине преступник ограбил больного пенсионера.

Пожилой мужчина направлялся домой и вдруг ему стало плохо. Дедушка попросил довести его прохожему, которому даже пообещал заплатить. Увидев кошелек старика, "помощник" выхватил его и скрылся.

У 86-летнего пенсионера при себе было 3500 гривен.

Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.

Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.

Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".