Очередной школьный скандал всколыхнул Украину

Учительница довела 8-летнего ученика до нервного срыва. Педагог систематически унижала ребенка и заведомо занижала оценки. Это произошло в одной из среднеобразовательных школ Донецкой области.

Об этом сообщили журналисты ТСН.

Мать мальчика Марина Каракуц обратила внимание на странное поведение сына практически сразу, как перевела сына в другую школу. У него начал дергаться глаз, часто переспрашивал, когда к нему обращались дома и в итоге пожаловался на оскорбления от учителя.

Марина взяла ситуацию в свои руки: купила сыну смарт-часы, которые фиксировали разговоры учительницы. Вот некоторые из них: "Ты с головой не дружишь? Больной на голову?", "Вообще ничего не умеет, не понимает".

Сама учительница согласилась пообщаться с прессой о данном инциденте, но свою вину не признала.

Педагог считает, что не нарушала профессиональной этики в беседе с малышом.

Дирекция школы сообщила, что горе-педагога уволили, потому, что закончился контракт, а не через аудиозаписи и издевательства над ребенком.



Напомним, недавно директор лицея в Сосновке Львовской области затравила старшеклассниц за внешний вид и неоднократно обзывала их нелицеприятными прозвищами.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.