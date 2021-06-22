Очередной школьный скандал всколыхнул Украину
Учительница довела 8-летнего ученика до нервного срыва. Педагог систематически унижала ребенка и заведомо занижала оценки. Это произошло в одной из среднеобразовательных школ Донецкой области.
Об этом сообщили журналисты ТСН.
Мать мальчика Марина Каракуц обратила внимание на странное поведение сына практически сразу, как перевела сына в другую школу. У него начал дергаться глаз, часто переспрашивал, когда к нему обращались дома и в итоге пожаловался на оскорбления от учителя.
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Марина взяла ситуацию в свои руки: купила сыну смарт-часы, которые фиксировали разговоры учительницы. Вот некоторые из них: "Ты с головой не дружишь? Больной на голову?", "Вообще ничего не умеет, не понимает".
Сама учительница согласилась пообщаться с прессой о данном инциденте, но свою вину не признала.
Педагог считает, что не нарушала профессиональной этики в беседе с малышом.
Дирекция школы сообщила, что горе-педагога уволили, потому, что закончился контракт, а не через аудиозаписи и издевательства над ребенком.
Напомним, недавно директор лицея в Сосновке Львовской области затравила старшеклассниц за внешний вид и неоднократно обзывала их нелицеприятными прозвищами.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.