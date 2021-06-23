Отдых на турецкой ривьере окончился для гражданина Украины и его близких трагедией

Стало известно, что 22 июня около полудня в Турции погиб турист, отдыхавший у моря в городе Кемер. Его личность установлена. Им оказался 28-летний украинец Виталий Галушко, пишет издание Hurriyet.

Появились детали трагедии. Так, украинские туристы взяли на прокат два гидроцикла и отправились кататься. Один из скоростных водных транспортных средств арендовал уже упомянутый Галушко, другой - семья - 28-летний Александр и 24-летняя Юлия Харценко.

Их гидроциклы столкнулись в море. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

В результате аварии Галушко упал в воду и потерял сознание. Его срочно достали спасатели. Мужчину доставили в ближайшую частную клинику. Врачи боролись до последнего, но, к сожалению, спасти молодого человека не удалось. Медики констатировали смерть.

Береговая охрана и прокуратура Турции будут расследовать инцидент.

Ранее мы рассказывали, украинскую альпинистку Яну Кривошею, которую почти месяц искали в горах Анталии, нашли мертвой недалеко от вершины горы Геиксивриси. По предварительной информации она погибла, упав с отвесных скал.

"В течение нескольких недель ее искали различные команды спасателей как местных, так и украинских. Однако тело удалось обнаружить только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция началась лишь спустя почти неделю после того, как родные Яны забили тревогу.

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