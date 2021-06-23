На Ровенщине произошла трагедия на реке Случь

16-летняя украинка и ее 42-летним отчим отдыхали на водоеме, но в один момент девочка решила искупаться. Ее занесло в русло и она начала тонуть, сообщает "Суспільне".

"Отец кинулся ей на помощь, не умел плавать и буквально на глазах, где отдыхали люди, утонули. Начали искать жители, это ничего не дало и вызвали водолазов", - сообщили местные спасатели.

Бездыханные тела со дна водолазы подняли спустя час.

Он добавил, что водолазам понадобилось около часа, чтобы найти тела и поднять их на поверхность.

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Трагедия произошла 21 июня на озере Свитязь - во время купания потерпевшая с подругой отплыли на расстояние около 50 метров.

Там по неизвестным причинам девушки начали тонуть и звать о помощи. Одну из подруг вытащили из воды, а тело другой нашли уже спустя несколько часов.

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