Певец Макс Барских произвел эффект даже "через экран"
Как известно, 31-летний артист, родом из Херсона, окончил лицей искусств по классу "художник" и Киевскую академию эстрадного и циркового искусства по специальности "вокал", также принимал участие в "Фабрике". Сейчас Барских на пике своей популярности и продолжает собирать стадионы.
В своем новом посте в Инстаграм артист поделился фрагментом выступления на "Минск-арене", где на днях давал концерт, собрав полный зал, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Первое исполнение песни "По местам" со сцены! Рад, что это случилось именно в Минске - городе, в который всегда хочется возвращаться!", - сообщил в подписи Барских.
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На сцене Макс появился в "хищном" наряде - лакированной курточке леопардовой расцветки, полупрозрачной футболке и узких кожаных штанах.
Пользователи засыпали певца комплиментами в комментариях:
"Какая крутая съёмка 🤩"
"Гоу на каждом концерте петь чего-нибудь новенькое"
"Какой же ты невероятный! 😍 Даже через экран чувствуется эта нереальная атмосфера. 🤩"
"Очень очень неплохо, даже мурашки пошли!!!!🔥🔥🔥"
"Аааа до мурашек 🤤😍"
"Обалденная песня! Макс самый лучший❤️❤️❤️"
"Это было просто волшебно❤️ Первый раз, и так синхронно все были с тобой😍🔥"
Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно уже хочется".
Как сообщала Politeka, Счастливый Макс Барских, обнимающий невесту, ошеломил кадрами со свадьбы: "Какая же Рита красотка".
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