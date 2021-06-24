Певец Макс Барских произвел эффект даже "через экран"

Как известно, 31-летний артист, родом из Херсона, окончил лицей искусств по классу "художник" и Киевскую академию эстрадного и циркового искусства по специальности "вокал", также принимал участие в "Фабрике". Сейчас Барских на пике своей популярности и продолжает собирать стадионы.

В своем новом посте в Инстаграм артист поделился фрагментом выступления на "Минск-арене", где на днях давал концерт, собрав полный зал, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Первое исполнение песни "По местам" со сцены! Рад, что это случилось именно в Минске - городе, в который всегда хочется возвращаться!", - сообщил в подписи Барских.

На сцене Макс появился в "хищном" наряде - лакированной курточке леопардовой расцветки, полупрозрачной футболке и узких кожаных штанах.

Пользователи засыпали певца комплиментами в комментариях:

"Какая крутая съёмка 🤩"

"Гоу на каждом концерте петь чего-нибудь новенькое"

"Какой же ты невероятный! 😍 Даже через экран чувствуется эта нереальная атмосфера. 🤩"

"Очень очень неплохо, даже мурашки пошли!!!!🔥🔥🔥"

"Аааа до мурашек 🤤😍"

"Обалденная песня! Макс самый лучший❤️❤️❤️"

"Это было просто волшебно❤️ Первый раз, и так синхронно все были с тобой😍🔥"

Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно уже хочется".

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