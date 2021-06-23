На Украину надвигается атмосферный фронт
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, 35-градусная жара не покинет Украину в ближайшие дни - 24 июня температура будет колебаться в пределах 29-35 градусов.
"Отдельные кратковременные дожди вероятны 24-го июня в западных областях, южной части, а также коснутся Житомирщины и Винницкой области", - предупредила Диденко.
Также синоптик сообщила, что на выходных в Украину придет атмосферный фронт, который принесет осадки и послабление температуры.
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Стоит отметить, что согласно прогнозу синоптиков жара будет держаться в Украине еще как минимум неделю. 26 июня в страну вернуться грозовые дожди, которые немного охладят западные регионы. Ожидается, что температура там упадет до 24-26 градусов.
Напомним, что дожди и грозы на время покинут Украину: надвигается +33 и выше.
Также Politeka писала, что жара надвигается на Одесскую область, "вжарит" сразу +35: названа дата.
А еще Politeka сообщала, что грозы вернутся в Украину, но не спасут от жары: где будет до +36.