На Украину надвигается атмосферный фронт Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook. По словам специалиста, 35-градусная жара не покинет Украину в ближайшие дни - 24 июня температура будет колебаться в пределах 29-35 градусов.

"Отдельные кратковременные дожди вероятны 24-го июня в западных областях, южной части, а также коснутся Житомирщины и Винницкой области", - предупредила Диденко.

Также синоптик сообщила, что на выходных в Украину придет атмосферный фронт, который принесет осадки и послабление температуры.

Стоит отметить, что согласно прогнозу синоптиков жара будет держаться в Украине еще как минимум неделю. 26 июня в страну вернуться грозовые дожди, которые немного охладят западные регионы. Ожидается, что температура там упадет до 24-26 градусов.