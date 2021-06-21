Погода в Украине резко изменится
Дожди и грозы на время покинут страну, а температура воздуха прогреется до +35.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.
Во вторник, 22 июня на термометрах местами будет +35 градусов.
"Жара - усиливается! Западноевропейские горячие градусы уже придвинули к нам и поэтому на неделе готовьтесь к +30+35 градусов в Украине! Уже завтра в большинстве областей ожидается в течение дня +29+33 градуса", - сообщила Диденко.
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Снижаться температура постепенно начнет с воскресенья, 27 июня, а до конца недели температура будет высокой.
К слову, 22 июня православные почитают память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского
Приметы 22 июня на погоду
если утром гром гремит – непогода затянется;
звездное небо – к урожаю грибов;
много ягод уродилось – это к холодной зиме;
если на улице пасмурно, но пчелы в ульи не прячутся – дождя не будет.
Что нельзя делать 22 июня
По народному календарю, 22 июня - Змеиный день, он приходится на период змеиных свадеб. По лесам и высокой траве советуют без нужды в этот день не гулять.
Напомним, стихия испортила отдых украинцам: море поглотило пляжи и заливает базы отдыха, видео.
Как сообщала Politeka, людей сносило с ног, а деревья вырывало с корнями: стихия накрыла Донецк вслед за Крымом, кадры.
Также Politeka писала, что украинцы оказались в плену стихии, видео непогоды: шквалы, молнии и град с орех.