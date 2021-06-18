Временно оккупированный Донецк пострадал от непогоды



Как передает Politeka.net, кадры стихии опубликовали очевидцы в сети.

Из-за сильных порывов ветра были повалены деревья, а некоторые даже падали на автомобили.

На опубликованных кадрах также видно, что пешеходов буквально сносило водным потоком.

Ранее мы сообщали, что Крыму из-за мощных ливней улицы некоторых городов превратились в реки.

Так, в Керчи подтоплены более 200 домов. Спасатели уже откачивают воду из помещений и переводят социально значимые объекты на резервные источники питания.

Всего за ночь там выпало полторы месячных нормы осадков.

Ливень ломал деревья, рушил заборы. Очевидцы непогоды также сообщают, что по улицам плыли крупногабаритные вещи, мусорные баки и даже ларьки.

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