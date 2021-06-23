Один из участников конфликта схватил в руки серп

Двое мужчин устроили разборки, используя серп и нож. В результате одного из участников конфликта с порезами доставили в больницу. Инцидент произошел в Лисичанске Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

полиция, полиция Украины

Работница магазина ссобщила патрульным о конфликте двоих мужчин в магазине, который закончился поножовщиной. Они оба размахивали ножом и серпом. Патрульные, прибывшие на вызов, увидели раненого мужчину с ножом в руках и в окровавленной одежде, который выходил из помещения магазина. Его задержали на месте происшествия.

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В служебном помещении магазина копы обнаружили другого участника конфликта. Он имел ранение ножом и серпом, истекал кровью.

Инспекторы наложили жгут на руку пострадавшего, остановили кровотечение и до приезда бригады скорой медицинской помощи контролировали состояние мужчины. С порезом левого плеча гражданина госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы.

Сейчас продолжаются следственные действия. Работники следственно-оперативной группы изъяли нож и серп со следами крови.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.