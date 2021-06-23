Один из участников конфликта схватил в руки серп
Двое мужчин устроили разборки, используя серп и нож. В результате одного из участников конфликта с порезами доставили в больницу. Инцидент произошел в Лисичанске Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.
Работница магазина ссобщила патрульным о конфликте двоих мужчин в магазине, который закончился поножовщиной. Они оба размахивали ножом и серпом. Патрульные, прибывшие на вызов, увидели раненого мужчину с ножом в руках и в окровавленной одежде, который выходил из помещения магазина. Его задержали на месте происшествия.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Дорофеева в мини-шортиках пленила естественным видом без фильтров: кадры
Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой
Два малыша выпали из окон, взрослые недоглядели: детали несчастья в Киеве
Гибель 21-летней рекордсменки Украины: стали известны подробности трагедии, "ехала домой после..."
В служебном помещении магазина копы обнаружили другого участника конфликта. Он имел ранение ножом и серпом, истекал кровью.
Инспекторы наложили жгут на руку пострадавшего, остановили кровотечение и до приезда бригады скорой медицинской помощи контролировали состояние мужчины. С порезом левого плеча гражданина госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы.
Сейчас продолжаются следственные действия. Работники следственно-оперативной группы изъяли нож и серп со следами крови.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.