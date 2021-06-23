До первого июля украинцы получат специальные уведомления, после чего им надо будет платить

Украинцы, владеющие квартирами площадью от 60 квадратов и домами от 120 квадратов, до первого июля должны получить квитанции-уведомления, после чего в течении двух месяцев нужно заплатить налог на недвижимость.

Согласно статье 266 Налогового кодекса Украины, платить придется за те квадраты, которые превышают норму в 60 метров. В 2021 году размер налога составляет до 70,8 грн за квадрат, пишет Обозреватель.

Так, если собственник владеет квартирой в 100 кв.м, то платить придется 2,8 тыс. грн.

Однако есть случаи, когда выкладывать деньги не придется: если жилье разделено между членами семьи (долевое владение), таким образом на каждого ее члена рассчитается норма в 60 кв.м. Кроме того, не нужно платить: многодетным семьям, детям-сиротам, детям-инвалидам, владельцам детских садов, школ, религиозным организациям, участникам ООС и их семьям.

Если проигнорировать уведомление, то грозит штраф - за просроченные 30 дней - начисляется 10%, более 30 дней - 20%.

Украинцу, не желающему платить, могут арестовать имущество, на которое начисляют налог. Даже если плательщика нет по месту регистрации или он не хотел принимать извещение у почтовой службы, налоговое уведомление считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении.

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