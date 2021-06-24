В Мариуполе трагически оборвалась жизнь молодого парня
Как передает Politeka.net, подробности ЧП сообщили в отделе коммуникаций полиции Донецкой области.
Инцидент произошел вечером, 22 июня.
По предварительной информации, 17-летний парень вместе со сверстниками купался в реке, а позже мокрыми руками прикоснулся к оголенному проводу под напряжением, в результате чего был поражен электрическим током.
Парень погиб на месте. Сейчас полиция устанавливает более подробные обстоятельства гибели ребенка.
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Ранее мы сообщали, что на Ровенщине 16-летняя украинка и ее 42-летним отчим отдыхали на водоеме, но в один момент девочка решила искупаться. Ее занесло в русло и она начала тонут.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.