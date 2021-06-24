В Мариуполе трагически оборвалась жизнь молодого парня

Как передает Politeka.net, подробности ЧП сообщили в отделе коммуникаций полиции Донецкой области.

Инцидент произошел вечером, 22 июня.

По предварительной информации, 17-летний парень вместе со сверстниками купался в реке, а позже мокрыми руками прикоснулся к оголенному проводу под напряжением, в результате чего был поражен электрическим током.

Парень погиб на месте. Сейчас полиция устанавливает более подробные обстоятельства гибели ребенка.

Ранее мы сообщали, что на Ровенщине 16-летняя украинка и ее 42-летним отчим отдыхали на водоеме, но в один момент девочка решила искупаться. Ее занесло в русло и она начала тонут.

Мужчина кинулся ей на помощь, не умел плавать и буквально на глазах, где отдыхали люди, утонул. Позже обнаружили и тело девочки.