По статистике, в Украине 85% преждевременных смертей вызваны неинфекционными заболеваниями, в основном – болезнями системы кровообращения и онко

Поэтому власти всерьез задумались о введении обязательного медосмотра. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что для лиц старше 55 лет будут проводится так называемые медицинские check up, полные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий – каждый год.

В то же время некоторые эксперты скептически отнеслись к этой инициативе, озвучив проблемы, связанные с новшеством. Так, медосмотры всех подряд, которые собрались проводить, независимо от состояния здоровья – это может оказаться всего лишь популизмом. Так полагает эксперт по медреформе Константин Надутый, пишет "Апостроф".

"Есть семейный врач, который обязан два раза в год осмотреть пациентов, а в особенности, пациентов в группе риска. А возраст 50+ это уже группа риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому есть основания каждого украинца старше 50 лет осматривать в обязательном порядке семейным врачом. Это профилактический визит к семейному врачу с профилактической целью. А при необходимости семейный врач уже направит к узким специалистам", - отмечает Надутый.

В свою очередь экс-министр здравоохранения Олег Мусий отметил, людям старше 50 лет действительно необходимо проверяться. Однако, по его словам, существует одна главная проблема - проверки здоровья украинцев носят бессистемный характер.

Мусий подытожил, что на сегодня нет четко прописанного алгоритма, касающегося именно профилактических осмотров с указанием оплаты за них семейным врачам.

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