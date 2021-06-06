В Украине началось внедрение электронных "больничных"
Как передает Politeka.net, новый порядок оформления листа нетрудоспособности предоставили в ПФУ.
Согласно постановлению Кабмина, они станут обязательными с 1 сентября.
Так, желающие оформить больничный могут зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда, что перейти на ведение электронных документов.
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Теперь оформление больничного будет работать по следующему принципу:
- Сначала работнику нужно провести медосмотр у врача.
- Далее специалист устанавливает факт нетрудоспособности и формирует электронное медицинское заключение в центральной базе данных электронной системы здравоохранения;
- Эта информация вносится в реестр;
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Соответствующая информация получает уникальный номер (единый регистрационный), что фактически и является созданием электронного листа нетрудоспособности.
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Рискуют остаться без выплат люди, которые в прошлом году купил квартиру, земельный участок, машину, имеет депозит в сумме более 100 тысяч гривен, владеет авто, которому менее 5 лет с даты выпуска, имеет задолженность по алиментам более трех лет и др.
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