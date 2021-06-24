Вот это да!

Расследователи продемонстрировали кадры с эсминца HMS Defender D36, когда военные РФ якобы обстреляли его у берегов Крыма

На видео попали российские корабли и авиация, которые следили за британским судном в Черном море.

Ролик был опубликован службой ВВС на следующий день после инцидента, 24 июня (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

Тележурналист ВВС был единственным представителем медиа на борту эсминца и снимал все происходящее.

По данным тележурналиста, обстрела не было. В то же время он подтвердил, что более двух десятков российских самолетов и два корабля береговой охраны действительно следили за военным судном Соединенного Королевства.

На кадрах видно, что экипаж эсминца общается с российскими военными, которые угрожают открыть огонь, если британцы не поменяют курс. Кроме того, все время команда "Дефендера" была в состоянии повышенной готовности, в какой-то момент экипаж надел защитные маски на случай перестрелки.

СМИ еще раз подчеркнуло, что британцы отрицают версию Минобороны России. В последнем накануне заявили, что военные Черноморского флота и пограничники произвели предупредительные выстрелы и сбросили бомбы на пути британского корабля, обвиняя его в нарушении территориальных вод.

Напомним, что военные РФ обстреляли британский эсминец в Черном море.

Как Politeka писала, судно вспыхнуло в Черном море под Одессой, кадры ЧП.

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