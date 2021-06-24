В Украину придут осадки и немного спадет жара

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, пятница, 25 июня,и будет жаркой, но уже под конец дня жителям западных регионов стоит готовится к дождю.