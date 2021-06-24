В Украину придут осадки и немного спадет жара
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, пятница, 25 июня,и будет жаркой, но уже под конец дня жителям западных регионов стоит готовится к дождю.
Также синоптик напомнила, что на выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.
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Стоит отметить, что по информации УкрГидрометцентра, 25 июня в западных областях днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).
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