В Украину придут осадки и немного спадет жара

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, пятница, 25 июня,и будет жаркой, но уже под конец дня жителям западных регионов стоит готовится к дождю.

"В течение дня +30 + 36 градусов. На крайнем юге разве что островками +27+30 градусов, везет людям", - написала Диденко.

Также синоптик напомнила, что на выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.
"Также ослабнет жара, которая коснется в субботу западных областей, в воскресенье - севера", - поделилась синоптик.

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Стоит отметить, что по информации УкрГидрометцентра, 25 июня в западных областях днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

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