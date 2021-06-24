Украинцев предупредили о повышении тарифов на коммунальные услуги
Министерство экономики 23 июня опубликовало "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы", одобренный Кабмином в конце мая, пишет Politeka.net.
В документе сообщается о повышении тарифов для населения. Так, в этом году цены на горячую воду и отопление вырастут на 33%, в 2022-ом - еще на 6%, в 2023-ем и 2024-ом - на 5%.
Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в этом году станут выше на 20%, в 2022-ом - еще на 11%, а в 2023 и 2024 годах - еще на 5%.
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Отметим, сейчас заканчивается действие Меморандума между правительством и Ассоциацией городов Украины, который был подписан в январе. По этому соглашению Нафтогаз обязали фиксировать цену на газ и не повышать ее, а государство должно было компенсировать предприятиям ТКЭ избыточную стоимость газа, потребленную ТКЭ в прошлом отопительном сезоне.
Теперь правительство хочет передать вопрос ценообразования на горячую воду и отопление местным органам власти, и те, возможно, поднимут цены.
Ранее мы писали, что с 10 июня украинцы начнут получать по три платежки за газ. Кроме квитанций за потребленный газ и содержание инфраструктуры, будет еще и третья - плата за обслуживание внутридомовых газовых сетей.
Третья платежка за газ будет появляться тогда, когда в этом возникнет необходимость, например, случится аварийная ситуация, которую нужно будет устранить.
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Также Politeka писала, что оплата за газ будет по-новому, появится третья платежка: за что еще придется раскошелиться украинцам