На Львовщине оборвалась жизнь молодого парня

Инцидент произошел 23 июня. 21-летний житель Грушатичей пошел купаться в реке Вырва и погиб, сообщает LMN.

Известно, что он недавно вернулся из армии. Также местные власти говорят, что парень не знал водоем, куда полез купаться.

Парня знали как доброго, порядочного, трудолюбивого. Он постоянно искал различные подзаработки и добросовестно работал.

Ранее мы рассказывали, что на Киевском водохранилище женщину с ребенком унесло в море.

Спасателям поступило сообщение о пропаже женщины с ребенком как раз во время поисков мужчины, которого отнесло от берега еще 3 дня назад.

Лодка была обнаружена в 4-х километров от берега, но в ней была только женщина.

Когда спасатели спросили, где ребенок, она спокойно ответила, что ребенок выпрыгнул из лодки и поплыл к берегу самостоятельно.

В воде она пробыла около двух часов, очень замёрзла и была обессилена.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.









