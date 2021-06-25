Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", рассказала о своей работе

Красотка не только профессиональная модель и актриса, но также стала радиоведущей, пишет Politeka.net. Именно о работе на радио девушка рассказала в одном из своих последних постов в Инстаграм.

По словам звезды, она мечтала о работе на радио целый год, но при этом не ходила по кастингам, а лишь представляла себя перед микрофоном.

"Желание работать на радио появилось очень типично, после классного кино «День Радио», я так прониклась этим фильмом, этой романтикой и тайной, которая происходит за эфиром, что моя жизнь разделилась на до и после", - написала Товстолес.

Позже артистка увидела объявление в Инстаграм, что ведется поиск веселой девушки на радио. После этого Лера отправила запись диктофона на почту одного из холдингов и получила приглашение на личную встречу.

"Ответ я ждала две недели и когда мне позвонили, сказала: «Ну наконец-то, лучше меня же никого не было» 😅 Надеюсь так и останется. Так что мечтайте и все обязательно будет 🌊✨", - написала Товстолес.

Публикация за 13 часов собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Ух ты! Как-то у нас с тобой посты совпали)))) совпадение?", "❤️❤️❤️", "Класс", "Тринити)", "Круто 🔥🔥🔥", "Хватит эти очки надевать", "А где же традиционное "Как достать Рыбака???", - прокомментировали пользователи сети.

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