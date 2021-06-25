Неприятная находка в магазине Киева обескуражила покупателя

Мышь залезла на прилавок с хлебобулочными изделиями и решила полакомиться продукцией одного из киевских супермаркетов. Это отбило аппетит покупателей надолго.

Покупатель снял на видео инцидент, после чего кадры попали в Telegram-канал "Киев без цензуры".

В публикации не уточняется, когда была проведена съемка "дегустации" мышкой сдобных изделий в супермаркете.

Как видно на видео, небольшой грызун залез на прилавок, где находилась чиабатта, батоны, кусочки пиццы. Мышь остановила свое внимание на последнем лакомстве, он прогрыз упаковочную пленку и принялся поедать пиццу.

Она нагло уплетала за обе щеки лакомство, и не спешила ретироваться, игнорируя покупателей.

В комментариях украинцы отметили, что не в первый раз видят такое в супермаркетах. Некоторые вспомнили, что кроме мышей замечали в магазинах птиц, тараканов и летучих мышей.

Напомним, что цены на продукты в Украине могут снизить, законопроект уже в Раде: полный список товаров.

Как сообщала Politeka, в 2021 году взлетят цены на косточковые сорта ягод и фруктов.

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