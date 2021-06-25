Неприятная находка в магазине Киева обескуражила покупателя
Мышь залезла на прилавок с хлебобулочными изделиями и решила полакомиться продукцией одного из киевских супермаркетов. Это отбило аппетит покупателей надолго.
Покупатель снял на видео инцидент, после чего кадры попали в Telegram-канал "Киев без цензуры".
В публикации не уточняется, когда была проведена съемка "дегустации" мышкой сдобных изделий в супермаркете.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Атмосферный фронт положит конец жаре в Украине: когда ждать дождей и похолодания
У людей почти ничего не осталось: что творится в разрушенной стихией Ялте
Забавы на воде обернулись трагедией, девочки до последнего звали на помощь: "Не умела плавать"
Не могли найти из-за мутного дна: тело юной харьковчанки достали из водоема
Как видно на видео, небольшой грызун залез на прилавок, где находилась чиабатта, батоны, кусочки пиццы. Мышь остановила свое внимание на последнем лакомстве, он прогрыз упаковочную пленку и принялся поедать пиццу.
Она нагло уплетала за обе щеки лакомство, и не спешила ретироваться, игнорируя покупателей.
В комментариях украинцы отметили, что не в первый раз видят такое в супермаркетах. Некоторые вспомнили, что кроме мышей замечали в магазинах птиц, тараканов и летучих мышей.
Напомним, что цены на продукты в Украине могут снизить, законопроект уже в Раде: полный список товаров.
Как сообщала Politeka, в 2021 году взлетят цены на косточковые сорта ягод и фруктов.
Также Politeka писала, что в Украине цены на мясо и мясопродукты постоянно растут, рекорд был в 2004 году – плюс 35,9%.