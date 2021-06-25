Отдыхающая рассказала о подводных камнях отдыха в Кирилловке

Несмотря на то, что курорт в Кирилловке часто называют украинскими Мальдивами, сервис не всегда себя оправдывает. Украинка пожаловалась, что в номере за 2 тысячи гривен в сутки с завтраком, не имелось даже туалетной бумаги.

Об этом женщина сообщила изданию "РИА Мелитополь".

"В номере не оказалось даже туалетной бумаги. Пришлось покупать. Лежаки платные. На завтрак сосиски, которые мы считаем вредной пищей и не употребляем. Альтернативы нет", – сообщила украинка.

При этом в номере еще и никто не убирал и полотенце поменяли только на четвертый день, перед отъездом отдыхающих. Женщина отметила, что заезд происходил в 14:00, но освободить комнату просили в 10:00 из-за уборки. Это ее очень возмутило.

Стоит отметить, что курортная зона отдыха Кирилловка — климатический и бальнеогрязевой приморский курорт Украины и самый южный населенный пункт Запорожской области, который находится в 200-х км строго на юг от областного центра, города Запорожья.

По официальным данным, за летний период 2020 года, Кирилловку посетило более 1,5 млн человек и по количеству отдыхающих, Кирилловка является самым большим курортом на Азовском море.

Напомним, что на украинских курортах людям досаждают змеи, а развелось их так много, что пресмыкающиеся даже не боятся туристов.

Как Politeka писала, пляжи в курортной Кирилловке и Бердянске оказались затопленными.

Также Politeka сообщала, что неприятный запах и горы водорослей на пляжах популярного курорта Скадовск огорчили украинских туристов.