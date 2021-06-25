В Днепре мужчина с ножом напал на собственных жену и дочку

Инцидент произошел 24 июня в местном магазине, сообщает "Информатор".

Нападавший нанес ножевое ранение в область левого виска своей жене, а также поранил запястье руки годовалой дочки.

С места преступления он скрылся - сейчас его разыскивают правоохранители.

Маму с ребенком госпитализировали в больницу. К счастью, угрозы их жизням нет.

Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.

Сейчас домашнее насилие влечет за собой административную ответственность: штраф, исправительные работы или изолятор до 7 суток, но в случае трех и более нарушений правоохранители могут открыть уголовное производство по статье 126 УК.

Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.

Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.

Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.