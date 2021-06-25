В квартире 51-летнего стрелка инспекторы обнаружили опасные находки
В Киеве мужчина устроил стрельбу из окон свои квартиры в многоэтажке. Инцидент произошел на улице Академика Ефремова в Святошинском районе.
Об этом сообщили в пресс-центре Патрульной полиции Киева.
Правоохранители рассказали, что получили вызов от нескольких жильцов многоквартирного дома - те жаловались, что слышали выстрелы и крики с четвертого этажа. Стрелок стрелял то в небо, то в прохожих. К счастью, никто в результате стрельбы не пострадал.
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"Прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна, в руках у него был предмет, похожий на винтовку. Патрульные пообщались с мужчиной – тот открыл им дверь и впустил в квартиру, где инспекторы увидели предметы похожи на оружие и наркотики", – рассказали в пресс-службе.
Инспекторы задержали 51-летнего жителя квартиры, который устроил стрельбу в центре столицы. Для извлечения веществ и предметов и оказания правовой квалификации его действий на место инцидента вызвали следственно-оперативную группу.
Сейчас следователи проводят расследование инцидента.
Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.
Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.