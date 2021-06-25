Стрелял то в небо, то в прохожих

В квартире 51-летнего стрелка инспекторы обнаружили опасные находки

В Киеве мужчина устроил стрельбу из окон свои квартиры в многоэтажке. Инцидент произошел на улице Академика Ефремова в Святошинском районе.

Об этом сообщили в пресс-центре Патрульной полиции Киева.

Правоохранители рассказали, что получили вызов от нескольких жильцов многоквартирного дома - те жаловались, что слышали выстрелы и крики с четвертого этажа. Стрелок стрелял то в небо, то в прохожих. К счастью, никто в результате стрельбы не пострадал.

"Прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна, в руках у него был предмет, похожий на винтовку. Патрульные пообщались с мужчиной – тот открыл им дверь и впустил в квартиру, где инспекторы увидели предметы похожи на оружие и наркотики", – рассказали в пресс-службе.

Инспекторы задержали 51-летнего жителя квартиры, который устроил стрельбу в центре столицы. Для извлечения веществ и предметов и оказания правовой квалификации его действий на место инцидента вызвали следственно-оперативную группу.

Сейчас следователи проводят расследование инцидента.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.