В курортной Кириловке произошло ЧП с детьми

Как передает Politeka.net, подробности спасительной операции сообщили в отделе коммуникаций полиции Запорожской области.



Сообщение о том, что троих детей уносит в открытое море к правоохранителям поступило утром, 24 июня.

По прибытию на место, полицейские увидели, что детей 7, 9 и 14 лет уже унесло за пол километра от берега.

На катере маленьких отдыхающих из водной ловушки спасли.

К счастью, на берег их доставили целыми и невредимыми.

Отметим, что в Украине только за июнь на воде погибли 126 человек, из них 28 детей.

Спасатели предупреждают, что основными условиями для безопасного отдыха являются:

правильный выбор места для купания;

суровое соблюдение правил безопасности во время плавания;

постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;

категорический отказ от алкогольных напитков.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.

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