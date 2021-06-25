В курортной Кириловке произошло ЧП с детьми
Как передает Politeka.net, подробности спасительной операции сообщили в отделе коммуникаций полиции Запорожской области.
Сообщение о том, что троих детей уносит в открытое море к правоохранителям поступило утром, 24 июня.
По прибытию на место, полицейские увидели, что детей 7, 9 и 14 лет уже унесло за пол километра от берега.
На катере маленьких отдыхающих из водной ловушки спасли.
К счастью, на берег их доставили целыми и невредимыми.
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Отметим, что в Украине только за июнь на воде погибли 126 человек, из них 28 детей.
Спасатели предупреждают, что основными условиями для безопасного отдыха являются:
- правильный выбор места для купания;
- суровое соблюдение правил безопасности во время плавания;
- постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;
- категорический отказ от алкогольных напитков.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
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