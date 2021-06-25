Украинец подал в суд на жену за унижения
Как передает Politeka.net, об этом стало известно из решения Чигиринского суда.
Необычное, на первый взгляд,слушание произошло в Черкасской области.
Мужчина сообщил, что его сожительница систематически совершает физическое и психологическое насилие по отношению к нему.
Судом было доказано, что она "беспричинно высказывала словесные оскорбления, угрозы, нецензурные слова, чем унижала потерпевшего, причинив вред физическому и психическому здоровью".
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Также в решении суда говорится, что один раз, перебрав с алкоголем, женщина дала пострадавшему пощечину.
Из-за этого, у мужчины начались психологические страдания - его жизнь ухудшилась, он потерял сон и пребывал в постоянном дискомфорте.
Суд признал женщину виновной в домашнем насилии и назначил наказание — лишение свободы сроком на один год условно, поскольку они воспитывают малолетних детей.
Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.
Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.
Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.
Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.