Ничего себе!

Украинец подал в суд на жену за унижения

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из решения Чигиринского суда.

Необычное, на первый взгляд,слушание произошло в Черкасской области.

Мужчина сообщил, что его сожительница систематически совершает физическое и психологическое насилие по отношению к нему.

Судом было доказано, что она "беспричинно высказывала словесные оскорбления, угрозы, нецензурные слова, чем унижала потерпевшего, причинив вред физическому и психическому здоровью".

Также в решении суда говорится, что один раз, перебрав с алкоголем, женщина дала пострадавшему пощечину.

Из-за этого, у мужчины начались психологические страдания - его жизнь ухудшилась, он потерял сон и пребывал в постоянном дискомфорте.

Суд признал женщину виновной в домашнем насилии и назначил наказание — лишение свободы сроком на один год условно, поскольку они воспитывают малолетних детей.

Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.

Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.

Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.

Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.



