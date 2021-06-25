Известная украинская певица Анастасия Приходько рассказала о сложностях во время ухода за тремя детьми

После рождения третьего ребенка Анастасия наконец-то решила рассказать о своих чувствах, о жизни теперь и о том, как проходят ее будни. Изначально звезда скрывала свою беременность и даже то, что родила малыша. Только спустя несколько недель после этого Приходько раскрыла в сети правду.

В этот раз Анастасия заговорила о небольшом юбилее сына, которому сегодня как раз исполнилось три месяца.

«Три месяца невероятного счастья и сложностей, с которыми сталкиваются каждые родители младенцев☺️ Но, эти дни и, особенно, ночи мы прошли с достоинством! Я всё это время, пока становился желудочек у малыша сидела на диете (не без греха, признаюсь, могла и тортик съесть и пончик! Но, все в пределах разумного и по чуть-чуть!)

Конечно, я устала от постоянного творога на завтрак, сырников и бидонов чая! От большого количества воды, отварного и парового! Но, это того стоит и мы почти не мучались с животиком! Даже могу сказать, что критично было только три раза за три месяца! Я считала» - рассказывает Приходько.

Также она подметила, что теперь носит на руках 8 кг настоящего тяжелого счастья и даже на гастроли одна не поедет. Сейчас у нее впереди сложный проект, в котором она будет участвовать вместе с ребенком: она будет в павильоне, а он как всегда рядом с папой. Между съемками они будут встречаться чтоб певица успела покормить сына.