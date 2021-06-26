25 июня ушел из жизни известный актер театра и кино, а также режиссер Леонид Топчиев
Ему был 91 год. Тело легенды кино обнаружили в его квартире на Нахимовском проспекте в Москве. По предварительным данным, причины смерти Топчиева были естественными, следов насилия на теле скончавшегося полицейские не выявили.
Леонид Топчиев прославился ролью князя Ивана III в советском фильме «Хождение за три моря». Кроме этого он снимался в лентах «Борец и клоун», «Олеко Дундич», «Казаки».
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Пользователи Сети выражают свои соболезнования в связи с утратой, вспоминая заслуги легендарного актера:
"Светлая память... в молодости был красавчик, яркий, выразительный, харизматичный... Жаль терять тех, кто тебе был дорог и любим... соболезнование родным и близким"
"В хороших фильмах снимался Леонид Топчиев. Очень красив в фильме "Хождение за три моря". Это мой любимый фильм. Долгую жизнь прожил, интересную💐🙏"
"Молодец, прожил 91 год! Все бы так!"
"Актер... Классика... все яркие роли... светлая память, пример нашим, типа звездам, нынешнего кино..."
"Уходит золотое поколение, они остаются у нас в сердцах. Царство небесное"
"Светлая память. Красивый и талантливый человек"
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