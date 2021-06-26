В указанных областях объявлено штормовое предупреждение - 26 июня гроза и местами град со шквалами 15-20 м/с. 27 июня днем в отдельных районах ожидается град и шквалы ветра 15-20 м/с, в северных, центральных и южных районах местами сильные ливни (I уровень опасности, желтый).

На территории западных, северных и южных областей 26 и 27 июня ожидаются грозы. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

В Карпатах предупреждают о вероятном подъеме уровней воды в реках на 0,3-1,3 м. В результате есть угрозы подтоплений, а в горах - схождение селевых паводков.

В Укргидрометцентре отметили, что в течение дня в большинстве областей Украины будет жаркая погода до +33-35 градусов.

Однако в западной части температура будет ниже - +25-27 градусов. Ночью она будет колебаться от +19 до +23 градусов.

Так же, как и в ГСЧС, украинцев предупредили об осадках. Грозовые дожди не ожидаются только в Черкасской, Кропивницкой, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В частности, в Киеве днем в субботу будет +32-34 градуса, ночью - + 21-23 градусов. В столице ожидают дождь и грозы.

К слову, всего один день будет солнечным: на украинском курорте вскоре ухудшится погода, прогноз на неделю

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