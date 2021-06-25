В Украине снизится температура воздуха и ожидаются грозы
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, выходные в Украине выдадутся не такими жаркими, как это было предыдущие несколько дней, а жара начнет спадать уже 25 июня до спасительных +27."В субботу воздушная масса с более мягкими градусами охватит запад Украины, Житомирщину, Винницкую область, ожидается + 23 +29, местами до + 30 градусов", - сообщила Диденко.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Торнадо оставил после себя разрушенные города, сотни раненых: кадры лютой стихии в Европе
Кайли Дженнер в малиновом купальнике забыла о приличиях у бассейна: "Аномальная жара"
Кароль публично прыгнула в постель, засветившись с известным красавцем: "Боже, как она..."
Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой
Спасатели ж предупреждают, что 26 и 26 июня в западных, днем северных и южных областях, будут грозы, а в отдельных районах возможен град.
Напомним, жара ослабнет и начнутся дожди с грозами: где кардинально изменится погода уже на выходных.
Как сообщала Politeka, жара и потопы: синоптики назвали причину аномалий в Украине и дату нового удара, «нас ждут…».
Также Politeka писала, что грозовые дожди атакуют Украину, но жара не даст спуску: в каких регионах ожидаются осадки.