В Украине снизится температура воздуха и ожидаются грозы

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, выходные в Украине выдадутся не такими жаркими, как это было предыдущие несколько дней, а жара начнет спадать уже 25 июня до спасительных +27.

"В субботу воздушная масса с более мягкими градусами охватит запад Украины, Житомирщину, Винницкую область, ожидается + 23 +29, местами до + 30 градусов", - сообщила Диденко.